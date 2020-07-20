السعودية والعراق يتفقان على استثمارات في الطاقة والرياضة

2020/07/20 | 17:39 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد التلفزيون الرسمي السعودي، يوم الاثنين، بأن السعودية والعراق وقعا اتفاقات للاستثمار في الطاقة والرياضة، فيما ركزت الاجتماعات على تعزيز التعاون في شتى المجالات، وإقامة شراكة بين القطاع الخاص في البلدين.

ووصل وفد عراقي، برئاسة وزير المالية علي علاوي، إلى السعودية امس الأحد في زيارة رسمية.

وكان من المقرر أن يصل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اليوم الاثنين، لكن زيارته أُجلت بعد دخول الملك سلمان المستشفى لإجراء فحوص طبية.

وكُشف اليوم، عن توقيع البلدين عدة اتفاقيات مشتركة، ضمن المجلس التنسيقي، تشمل المجالات الاستثمارية والطاقة والتعليم والصحة.

ووقع الوفد العراقي مجموعة من الاتفاقيات والمذكرات ضمن المجلس التنسيقي بين البلدين، في المجالات الاستثمارية والتعليمية والرياضية والطاقة، وغيرها.

وترأس الجانب العراقي وزير المالية علي علاوي، وعن الجانب السعودي وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان.

وبدأ وفد عراقي اليوم، جولة جديدة من المباحثات ضمن أعمال المجلس التنسيقي العراقي السعودي في العراق.

وركزت الاجتماعات على تعزيز التعاون في شتى المجالات، وإقامة شراكة بين القطاع الخاص في البلدين، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

ووقع البلدان مذكرة تفاهم تركز على جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد وتقديم مساعدة طبية للعراق.

وأوضحت الوكالة الرسمية أنه جرى توقيع مذكرة بين الصندوق السعودي للتنمية ووزارة المالية العراقية لتقديم قروض لعدد من مشروعات التنمية بالعراق.

وقالت وزارة الخارجية العراقية، امس الاحد، إن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيجري زيارة رسمية إلى كل من السعودية وإيران، يبحث خلالهما الملفات الاقتصادية والعلاقات الثنائية.

والأحد كذلك، بدأ وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف زيارة رسمية إلى العراق، التقي خلالها مسؤولين وزعماء أحزاب سياسية من بينهم رئيس الجمهورية برهم صالح.

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