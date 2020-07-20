دراسة تكشف عن عرضين لا يفارقان مرضى كورونا بعد خروجهم من المستشفى

2020/07/20 | 17:39 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… إن مغادرة المستشفى بعد التعافي من فيروس “كورونا” المستجد يدعو بالتأكيد للاحتفال، ولكن كشفت دراسة جديدة في الشهر الجاري أن أكثر من نصف مرضى (كوفيد-19) مازالوا يعانون من أعراض متعددة لأسابيع بعد خروجهم.وقامت الدراسة التي مصدرها إيطاليا، ونشرت في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية (JAMA)، بالتحقق من علاج مرضى “كورونا” في المتوسط بعد […]

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