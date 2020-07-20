2020/07/20 | 17:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التربية توافق على تأجيل امتحانات السادس الإعدادي للأول من أيلول هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/20 | 17:40.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( التربية توافق على تأجيل امتحانات السادس الإعدادي للأول من أيلول) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( التربية توافق على تأجيل امتحانات السادس الإعدادي للأول من أيلول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).