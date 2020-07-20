2020/07/20 | 17:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي: هناك من يحاول أن يشيع الفرقة بين أبناء شعبنا وواجبنا جميعاً الوقوف ضد هذه المحاولات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/20 | 17:40.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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