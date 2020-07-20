2020/07/20 | 17:41 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/اعلنت مديرية الدفاع عن توقف خدمة الاتصال على رقم طوارئ المديرية .وذكرت في بيان، انه" بسبب توقف خدمة الاتصال على رقم طوارئ الدفاع المدني 115 مديرية الدفاع المدني تخصص الأرقام التالية للإتصال على سيطرة الدفاع المدني في حالة الطوارئ:-072700032680770536697707270003269

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد توقف خدمة الاتصال ..الدفاع المدني يخصص ارقاما للطوارىء) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد توقف خدمة الاتصال ..الدفاع المدني يخصص ارقاما للطوارىء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).