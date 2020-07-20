اخيرا ..التربية تحسم الجدل وتعلن تأجيل امتحانات السادس الاعدادي بكافة فروعه

2020/07/20 | 17:41 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد علنت وزارة التربية ، اليوم الأثنين ، عن موافقتها لتأجيل موعد إجراء امتحانات طلبة السادس الإعدادية (بكافة فروعه) ، الى الأول من شهر أيلول المقبل .وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للوزارة ، ان معالي وزير التربية الأستاذ علي حميد مخلف ، والسيد رئيس اللجنة الدائمة للامتحانات العامة ، حضرا جلسةً تشاورية ًمشتركة بين وزارة التربية ولجنة التربية وبحضور عدد من نواب بعض اللجان البرلمانية ترأسهُ النائب الأول لرئيس مجلس النواب الاستاذ حسن الكعبي ، حيث تمخض الاجتماع عن الموافقة على تأجيل الامتحانات العامة لمرحلة السادس الاعدادي (بكافة فروعه) ، الى الأول من شهر ايلول المقبل ، وذلك لتجنب الارتفاع الحاد في درجات الحرارة .هذا وأكدت الوزارة في بيانها الى عدم مشروعية المعدل التراكمي لانه يسبب ضرراً كبيراً بمصلحة الطالب ، متمنيةً بالوقت ذاته النجاح والموفقية لطلبتنا الأعزاء .

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