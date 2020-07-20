2020/07/20 | 17:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجبهة التركمانية تدعو القوات الامنية الى اخذ الحيطة والحذر في كركوك هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/20 | 17:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجبهة التركمانية تدعو القوات الامنية الى اخذ الحيطة والحذر في كركوك) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجبهة التركمانية تدعو القوات الامنية الى اخذ الحيطة والحذر في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).