2020/07/20 | 17:50 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموظفون على صفيح ساخن.. ومخاوف من المضي بمشروع الـ40 يوماً هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/20 | 17:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

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