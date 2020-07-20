ديالى تعلن خلو “سجن المقدادية” من فيروس كورونا

2020/07/20 | 17:50 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..أعلنت دائرة صحة ديالى، الاثنين، خلو سجن شرطة المقدادية من فيروس كورونا.وقال مدير اعلام الدائرة فارس العزاوي لـ /المعلومة/، إن “سجن شرطة قضاء المقدادية (45كم شمال شرق بعقوبة) اصبح خاليا من الاصابات بفيروس كورونا بعد شفاء جميع الحالات المصابة بين نزلائه عقب تقديم العناية الطبية لهم من قبل فريق طبي متخصص”.وأضاف، […]

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