2020/07/20 | 17:52 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزراعة تكشف مصير الفائض من محصول الشعير منذ الموسم الماضي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/20 | 17:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

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