تحليق خارج السرب

2020/07/20 | 17:52 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / ضياء الوكيل… لم تنقطع علاقتي بذوي الشهداء الضباط من أهالي الطارمية الكرام،رغم مرور أكثر من عشر سنوات على استشهادهم رحمهم الله، ورغمقسوة المصاب والظروف، لم ألمس من ذويهم سوى الولاء للعراق،وحبّهم لأرضهم، وتعاونهم المشهود مع الأجهزة الأمنية، وتصديهم للتطرف والإرهاب، ولا يمكن استغلال حادثة الشهيد العزيز العميدالركن علي حميد الخزرجي (رحمه الله)، لإطلاق […]

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