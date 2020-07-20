بعد الشد والجذب.. قرار “وسطي” يحسم مصير امتحانات السادس الاعدادي بعيدا عن كورونا والطلبة يرحبون

2020/07/20 | 17:54 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد بعد تصاعد وتيرة المطالبات بتأجيل الامتحانات الوزارية للصف السادس الاعدادي، وماتداولته مواقع التواصل الاجتماعي لردود أفعال أولياء أمور الطلبة من رفض شديد لقرارات وزارة التربية واصرارها على اجراء الامتحانات، خرجت لجنة التربية النيابية اليوم بقرار يحسم مصير هذا الامر بالتأجيل الى مطلع أيلول المقبل .ماكو تجمعات واحنا راح نلتزم […]

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