تفاصيل الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في الانبار

2020/07/20 | 17:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..أعلن رئيس اللجنة الاعلامية لخلية ازمة كورونا في الانبار احمد الراشد، الاثنين، تفاصيل الاصابات الجديدة بفيروس كورونا.وقال الراشد لـ /المعلومة/ إن “الاصابات الجديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم بلغت 21 اصابة منها 19 ملامسين لحالات مؤكد في مدينة الرمادي وهم تحت الحجر الصحي وحالتهم الصحية جيدة جدا “.وأضاف، أن “قضاء الخالدية شرقي […]

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