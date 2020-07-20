الجريمة إحدى إفرازات السيطرة الطبقية وأدواتها في الولايات المتحدة - سعيد مضيه

2020/07/20 | 18:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_مضيه نزعت جريمة قتل جورج فلويد القناع عن نماذج متعددة لوسائل القهر الطبقي في الولايات المتحدة.



أبرز الوسائل وضع الجماهير الشعبية في حالة انسحاق تحول دون وعيها لواقعها البائس .



الشرائح الفقيرة والسود وبقية الأقليات تتردى في وضعية دونية موضع شبهات تُنزل بهم تلاوين الحرمانات وصنوف القسوة تدفع أفرادها في دروب الجريمة كي يبقوا مطارَدين تحيطهم أجواء الكراهية وهم يكابدون الاضطهاد.



أساليب لاإنسانية تحول صاحب ......





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