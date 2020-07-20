الازمة النيابية تعتزم استضافة وزير الصحة بشأن قرار تقليص الحظر وفتح المولات

2020/07/20 | 18:03 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص… اعلنت خلية الازمة النيابية، الاثنين، عزمها استضافة وزير الصحة خلال الايام المقبلة لبحث قرارات لجنة الصحة والسلامة الاخيرة الخاصة بفتح المولات وتقليص اوقات الحظر، فيما اعتبرت القرارات بانها ستدفع باتجاه كارثة وبائية.وقالت سهام الموسوي ل/المعلومة/ ان “القرارات الاخيرة التي صدرت عن لجنة الصحة والسلامة الحكومية غير واقعية ولاتصب في القضاء على الفيروس كون […]

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