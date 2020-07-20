سوق العراق المالي يغلق مرتفعاً بنسبة (1.72%) عن الجلسة السابقة

2020/07/20 | 18:04 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]أغلق سوق العراق المالي، اليوم الاثنين، مرتفعاً بنسبة (1.72%) عن الجلسة السابقة.

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