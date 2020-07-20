رسمياً.. كورونا يطيح بجائزة الكرة الذهبية

2020/07/20 | 18:06 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال منظمون يوم الاثنين إن مجلة فرانس فوتبول لن تمنح جائزة الكرة الذهبية هذا العام لأول مرة خلال 64 عاما بعد تضرر جدول كرة القدم بسبب جائحة كوفيد-19.

والجائزة العريقة التي يصوت عليها الصحفيون وتنظمها المجلة الفرنسية هي جائزة سنوية تمنح لأفضل لاعب كرة قدم في العالم منذ 1956 ومنحت أول كرة ذهبية للاعبة في 2018.

وتأثر موسم 2019-2020 بالوباء حيث توقفت مسابقات الدوري الكبرى في أوروبا منذ مارس آذار وحتى يونيو حزيران.

وتأجلت مسابقات كبرى مثل بطولة أوروبا وكأس كوبا أمريكا إلى 2021 بسبب الفيروس.

وقال باسكال فيري رئيس تحرير فرانس فوتبول في بيان ”من المنظور الرياضي شهران فقط (يناير وفبراير) من 11 شهرا لتحديد رأي وحسم الفائزين بالجوائز يشكل زمنا قليلا جدا للحكم والتقييم“.

وأضاف ”لا يجب نسيان أن المباريات الأخرى التي لعبت أو ستلعب في ظروف استثنائية (اللعب خلف أبواب مغلقة ومع السماح بخمسة تبديلات)“.

وتحولت المراحل الأخيرة من دوري أبطال أوروبا، بدءا من دور الثمانية، إلى بطولة مصغرة في البرتغال من مباراة واحدة في كل دور وتنطلق الشهر المقبل.

وفاز ليونيل ميسي مهاجم برشلونة والأرجنتين بالجائزة ست مرات بفارق مرة واحدة عن غريمه لفترة طويلة كريستيانو رونالدو.

ويمكن لرونالدو أن يساعد يوفنتوس في الفوز بثنائية دوري الدرجة الأولى الإيطالي ودوري الأبطال هذا الموسم لكن النجم البرتغالي سيكون ضمن العديد من اللاعبين الذين سيفقدون فرصة تحقيق الانجاز الشخصي هذا العام.

ووصل روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ إلى 50 هدفا مع ناديه هذا الموسم ولديه فرصة في تحقيق ثلاثية بينما أصبح ميسي أول لاعب في دوري الدرجة الأولى الإسباني يسجل 20 هدفا أو أكثر بجانب ما يزيد على 20 تمريرة حاسمة في موسم واحد.

ولسد الفراغ في الحفل السنوي ستختار لجنة التحكيم بالمجلة المؤلفة من 180 شخصا ”فريق الأحلام“ عبر التاريخ في نهاية العام.

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