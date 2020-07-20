سجال محتدم بين السفير البريطاني وشخصيات عراقية بعد تغريدة عن زيارة ظريف: كف عن الكذب وانصرف لطبخاتك !

2020/07/20 | 18:06 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

اثارت تغريدة للسفير البريطاني في العراق ستيفن هيكي بشأن زيارة وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظر...





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