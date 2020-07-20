2020/07/20 | 18:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

كشفت وثيقة صادرة من مكتب عضو مجلس النواب العراقي هدى سجاد، الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظ...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بالوثيقة..نائب في البرلمان تطالب رئيس الوزراء بإنصاف الأندية الرياضية في المحافظات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بالوثيقة..نائب في البرلمان تطالب رئيس الوزراء بإنصاف الأندية الرياضية في المحافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).