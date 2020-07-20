اتحاد السلة يوجه دعوة لمغترب في اسبانيا

2020/07/20 | 18:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… وجه الاتحاد العراقي لكرة السلة، دعوة الى المغترب العراقي في اسبانيا جوني كامل، للانضمام لصفوف المنتخب الوطني.وقال مشرف المنتخب الوطني لكرة السلة مهند عبد الستار لـ /المعلومة/ إن “اتحاد الكرة تواصل بشكل مباشر مع اللاعب العراق المغترب في اسبانيا جوني كامل”.وأوضح أن “اللاعب من مواليد لبنان، والده عراقي من مواليد بغداد […]

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