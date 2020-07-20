اديداس تقدم عرضاً للاتحاد العراقي بقيمة مليون دولار

2020/07/20 | 18:10 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/اعلنت شركة اديداس للتجهيزات الرياضية عن تقديمها عرضاً للاتحاد العراقي لكرة القدم بقيمة مليون دولار امريكي.وقال مدير مبيعات الشركة الالمانية في العراق، ان "اديداس بعثت بريداً للهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم التي ابدت رغبتها بتلقي العروض من الشركات التي ترغب برعاية وتجهيز المنتخبات العراقية بالمستلزمات الرياضية".واضاف، ان "اديداس العراق تسعى للتعاقد مع الاتحاد العراقي من اجل دعم اسود الرافدين وعكس صورة رائعة للاعب العراقي في المحافل الدولية من خلال ارتداءه افضل التجهيزات".واوضح، ان "الشركة عملت دراسة اقتصادية من خلال التعاقد لمدة 4 سنوات او سنتين بعائدات مالية تعود للاتحاد العراقي خلال فترة التعاقد تستثمر ايضاً من خلالها نسب ارباح من المبيعات المباشرة من خلال متاجر اديداس العراق في اغلب المحافظات مقابل تجهيز المنتخبات العراقية".وزاد مسؤول المبيعات، ان "الشركة ستقدم ايضاً هدايا ثمينة للمنتخبات العراقية عن تحقيق الانتصارات وهدايا كبرى عن تحقيق الانجازات والالقاب".واختتم، "نحن نتطلع بسعادة لرد الاتحاد العراقي على العرض الذي سيكون نقلة نوعية للمنتخبات العراقية اضافة الى اننا لدينا افكار تسويقية كثيرة تم تطبيقها في دول اخرى ممكن ان يستفاد منها العراق".

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