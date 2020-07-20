التربية توافق على تأجيل امتحانات السادس الإعدادي للأول من أيلول

2020/07/20 | 18:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافقت وزارة التربية، اليوم الاثنين، على تأجيل الامتحانات لطلبة الصف السادس الإعدادي داخل العراق للأول من أيلول المقبل، على أن يؤدي طلبة الصف نفسه خارج العراق والطلبة الخارجيون امتحاناتهم بتاريخ 8 آب المقبل.

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