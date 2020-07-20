الكاظمي يحث أبناء الشعب على الوقوف ضد محاولات إشاعة الفرقة

2020/07/20 | 18:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، أن هناك من يحاول أن يشيع الفرقة بين أبناء شعبنا وواجبنا جميعاً الوقوف ضد هذه المحاولات، فيما عدّ الاتهامات التي توجّه للحشد والجيش وبقية القوات الأمنية أنها باطلة، ومن المعيب تشويه صورة قواتنا البطلة.

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