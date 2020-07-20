الموقف الوبائي.. الفيروس القاتل يستمر بحصد أرواح العراقيين

سجل العراق 2163 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وعشرات الوفيات خلال 24 ساعة
وقالت وزارة الصحة في بيان، 20 تموز/يوليو، إن مختبراتها أجرت فحوصات شملت 16 ألف و498 نموذجًا جديدًا وسجلت 2163 إصابة في عموم البلاد توزعت، كما يلي:
بغداد/ الرصافة: 331
بغداد/ الكرخ: 414
مدينة الطب: 16
النجف: 177
السليمانية: 117
أربيل: 124
دهوك: 15
كربلاء: 171
كركوك: 106
ديالى: 65
واسط: 44
البصرة: 164
ميسان: 53
بابل: 102
الديوانية: 88
ذي قار: 37
الأنبار: 21
صلاح الدين: 9
الشفاء: 2308 حالات، وكما يلي:
بغداد الرصافة: 542
بغداد الكرخ: 310
مدينة الطب: 125
النجف: 126
السليمانية: 60
أربيل: 63
دهوك: 10
كربلاء: 86
كركوك: 61
ديالى: 85
واسط: 96
البصرة: 109
ميسان: 64
بابل: 87
الديوانية: 119
ذي قار: 50
الأنبار: 7
المثنى: 140
نينوى: 22
صلاح الدين: 146
الوفيات: 88 حالة، وكما يلي :
بغداد الرصافة: 11
بغداد الكرخ: 9
مدينة الطب: 4
النجف: 4
السليمانية: 6
أربيل: 4
كربلاء: 5
كركوك: 11
ديالى: 1
واسط: 2
البصرة: 13
ميسان: 3
بابل: 4
ذي قار: 7
المثنى: 1
نينوى: 1
صلاح الدين: 2
مجموع الإصابات: 94693
مجموع حالات الشفاء: 62836
الراقدين الكلي: 27988
الراقدين في العناية المركزة: 431
مجموع الوفيات: 3869
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