الموقف الوبائي.. الفيروس القاتل يستمر بحصد أرواح العراقيين

2020/07/20 | 18:20 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس "كورونا" في العراق، الإثنين، إلى أكثر من 94 ألف حالة، بعد تسجيل مئات الإصابات جديدة خلال 24 ساعة.

سجل العراق 2163 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وعشرات الوفيات خلال 24 ساعة

وقالت وزارة الصحة في بيان، 20 تموز/يوليو، إن مختبراتها أجرت فحوصات شملت 16 ألف و498 نموذجًا جديدًا وسجلت 2163 إصابة في عموم البلاد توزعت، كما يلي:

بغداد/ الرصافة: 331

بغداد/ الكرخ: 414

مدينة الطب: 16

النجف: 177

السليمانية: 117

أربيل: 124

دهوك: 15

كربلاء: 171

كركوك: 106

ديالى: 65

واسط: 44

البصرة: 164

ميسان: 53

بابل: 102

الديوانية: 88

ذي قار: 37

الأنبار: 21

صلاح الدين: 9

الشفاء: 2308 حالات، وكما يلي:

بغداد الرصافة: 542

بغداد الكرخ: 310

مدينة الطب: 125

النجف: 126

السليمانية: 60

أربيل: 63

دهوك: 10

كربلاء: 86

كركوك: 61

ديالى: 85

واسط: 96

البصرة: 109

ميسان: 64

بابل: 87

الديوانية: 119

ذي قار: 50

الأنبار: 7

المثنى: 140

نينوى: 22

صلاح الدين: 146

الوفيات: 88 حالة، وكما يلي :

بغداد الرصافة: 11

بغداد الكرخ: 9

مدينة الطب: 4

النجف: 4

السليمانية: 6

أربيل: 4

كربلاء: 5

كركوك: 11

ديالى: 1

واسط: 2

البصرة: 13

ميسان: 3

بابل: 4

ذي قار: 7

المثنى: 1

نينوى: 1

صلاح الدين: 2

مجموع الإصابات: 94693

مجموع حالات الشفاء: 62836

الراقدين الكلي: 27988

الراقدين في العناية المركزة: 431

مجموع الوفيات: 3869

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