27عاما من تاريخ الحزب الشيوعي العمالي العراقي(حشعع) وقضية المرأة. - نادية محمود

2020/07/20 | 19:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نادية_محمود من احد الشواخص المهمة للحزب الشيوعي العمالي العراقي هو كيفية تناوله لقضية المرأة.



ليس بالشيء الكثير بالتاكيد القول ان الحشعع خصص جزءا من برنامجه لتناول قضية المرأة، فالاحزاب اليسارية في الغالب تخصص اجزاءا من برامجها لقضية المرأة.



الا ان ما هو مختلف ومتمايز عما يقدمه الحشعع عن غيره من احزاب تطلق على نفسها اسم الشيوعية يتمثل بثلاثة نقاط اساسية: الاولى: لم ينظر الحشعع لقضية النضال من اجل حقوق الم ......





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