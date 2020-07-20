رسميا.. حجب الكرة الذهبية لأول مرة في التاريخ

2020/07/20 | 19:06 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _دولية أعلنت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، اليوم الاثنين، أنها لن تمنح الكرة الذهبية لأي لاعب هذا العام، بسبب الظروف الاستثنائية التي تعيشها كرة القدم في أنحاء العالم، وإيقافها لفترة بسبب وباء كورونا.وأضافت المجلة عبر موقعها الرسمي، أن الجائزة لن تُعطى لأي لاعب، لأول مرة منذ انطلاقها عام 1956، بسبب عدم وجود "شروط عادلة كافية" لتقديمها.جدير بالذكر أن ليونيل ميسي، نجم برشلونة، هو آخر من توج بالكرة الذهبية العام الماضي، بعدما تفوق على فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول، وكريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس.ويمتلك "البرغوث" الأرجنتيني الرقم القياسي، في عدد مرات التتويج بالجائزة (6)، ويأتي خلفه كريستيانو رونالدو (5).

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