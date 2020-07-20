الازمة النيابية تعتزم استضافة وزير الصحة بشأن قرار تقليص الحظر وفتح المولات

2020/07/20 | 19:06 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]اعلنت خلية الازمة النيابية، الاثنين، عزمها استضافة وزير الصحة خلال الايام المقبلة لبحث قرارات لجنة الصحة والسلامة الاخيرة الخاصة بفتح المولات وتقليص اوقات الحظر، فيما اعتبرت القرارات بانها ستدفع باتجاه كارثة وبائية.

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