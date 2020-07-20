2020/07/20 | 19:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- جددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تأكيدها على مراعاة ظروف الطلبة في الجامعات والكليات الأهلية والسماح لهم بأداء الامتحانات النهائية بغض النظر عن عدم استكمال تسديد الأجور الدراسية.وحسب الكتاب العاجل الصادر بإمضاء رئيس جهاز الإشراف والتقويم العلمي الأستاذ الدكتور علاء عبد الحسن عطية فقد تقرر السماح لجميع الطلبة في الجامعات والكليات […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص ‌بالوثيقة ..التعليم توجه بتأجيل استيفاء الأجور الدراسية من طلبة الكليات الأهلية والسماح لهم بأداء الامتحانات النهائية المركز الخبري الوطني.

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