صحة الرصافة تسجل أعلى معدل شفاء من كورونا

2020/07/20 | 19:07 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت دائرة صحة بغداد الرصافة، تسجيل اعلى معدل حالات شفاء اليوم الإثنين، بواقع 542 حالة شفا...





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