التعليم توجه بتأجيل استيفاء الأجور الدراسية من طلبة الكليات الأهلية والسماح لهم بأداء الامتحانات النهائية

2020/07/20 | 19:07 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

جددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الاثنين، تأكيدها على مراعاة ظروف الطلبة في الجامعات والكليات الأهلية والسماح لهم بأداء الامتحانات النهائية بغض النظر عن عدم استكمال تسديد الأجور الدراسية.

وحسب الكتاب العاجل الصادر بتوقيع رئيس جهاز الإشراف والتقويم العلمي علاء عبد الحسن عطية، فقد تقرر السماح لجميع الطلبة في الجامعات والكليات الأهلية بالمشاركة في الامتحانات النهائية بغض النظر عن عدم استكمال تسديد الأجور الدراسية وإعطاء المرونة الكافية بتأجيل التسديد حتى بداية العام الدراسي المقبل.

وشدد، وفقا للكتاب، على "ضرورة عدم مطالبة الطلبة المشاركين في الامتحانات التكميلية بدفع أي نوع من الأجور مقابل الاشتراك بأدائها".

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