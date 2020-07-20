اجتماع ’’استثنائي’’ للجنة الامن والدفاع بشأن التطورات الامنية الاخيرة شمال بغداد

2020/07/20 | 19:07 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلن عضو لجنة الأمن والدفاع عن كتلة سائرون النيابية النائب "سعد مايع الحلفي" اليوم الأثنين عن عقد اجتماع استثنائي في مقر اللجنة بمبنى مجلس النواب على خلفية استشهاد آمر لواء 59 ويكشف عن قرب عن استضافة المسؤولين على الملف الأمني.وقال الحلفي في بيان انه : "عقدت لجنة الأمن والدفاع النيابية اجتماعاً استثنائياً خاصاً بحضور عدد من الأعضاء لمناقشة تطورات الملف الأمني في عموم محافظات البلاد ، مبيناً أنه جاء بالدرجة الأساس على خلفية استشهاد آمر اللواء 59 العميد الركن "علي الخزرجي" في قضاء الطارمية والتشديد على ملاحقة القتلة الإرهابيين وتقديمهم للعدالة".

وأوضح الحلفي : إن "الاجتماع أكد على ضرورة معالجة الثغرات الأمنية في قضاء الطارمية من خلال تكثيف الجهد الاستخباري وتعزيز القطعات العسكرية الماسكة للأرض ، مؤكداً على أهمية تأمين القضاء وتطهيره من العناصر الارهابية".

وأضاف "كما تم خلال الاجتماع استعراض العمليات العسكرية الأخيرة التي شنتها القوات المسلحة في مختلف قواطع العمليات لملاحقة بقايا فلول داعش الارهابي والنتائج التي تمخضت عنها ، مشيراً إلى أهمية ادامة زخم تلك العمليات وعدم التهاون في مسألة ملاحقة ما تبقى من فلول داعش الارهابي".

وكشف عضو لجنة الأمن والدفاع عن قرب استضافة المسؤولين على الملف الأمني للوقوف على أسباب تكرار الحوادث الارهابية ، مشدداً على "أهمية وضع الحلول الناجعة للحفاظ على أرواح المواطنين وابناء المؤسسة العسكرية على حد سواء".

كما نوه الحلفي إلى : إن "الاجتماع تطرق أيضاً إلى الاعتداءات العسكرية التي تعرض لها اقليم كردستان العراق والقصف الذي خلف عدداً من الشهداء والجرحى فضلاً عن الخسائر المادية ، لافتاً إلى أهمية التحرك عبر القنوات الدبلوماسية على المستوى المحلي والدولي لوضع حد لتلك الاعتداءات وتعويض العراق عن الاضرار التي خلفتها".

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