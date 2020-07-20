نصيحة لسفير بريطانيا..اهتم بالطبخ العراقي!

2020/07/20 | 19:07 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اثارت تغريدة السفير البريطاني في العراق ستيفن هيكي وتدخلاته بالشؤون الداخلية للبلاد والمقاومة انتقادات من نواب عراقيين....

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