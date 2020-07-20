جدول لقاءات رئيس الوزراء العراقي في طهران

2020/07/20 | 19:07 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مساعد شؤون الاتصالات والاعلام في مكتب الرئاسة الايرانية علي رضا معزي عن جدول لقاءات رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خلال زيارته المرتقبة الى ...

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