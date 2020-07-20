2020/07/20 | 19:07 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة التربية العراقية الاثنين، عن موافقتها لتأجيل موعد إجراء امتحانات طلبة السادس الإعدادية (بكافة فروعه)....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية العراقية تحدد موعد جديد لامتحانات طلبة الصف السادس ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية العراقية تحدد موعد جديد لامتحانات طلبة الصف السادس ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).