واشنطن تفرض عقوبات على الرئيس الشيشاني رمضان قديروف

2020/07/20 | 19:12 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة أعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الاثني، أن واشنطن فرضت عقوبات على الرئيس الشيشاني رمضان قديروف.وقال بوميو إن قديروف متورط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في الشيشان، ما استدعى فرض عقوبات عليه.ويحكم قديروف، وهو حليف الرئيس بوتين، جمهورية الشيشان الروسية منذ عام 2007، وقتل العديد من خصومه في ظروف مريبة في السنوات الأخيرة، وفق وكالة فرانس برس.والشيشان جمهورية روسية ذات أغلبية مسلمة في شمال القوقاز.وأثارت حربان مع روسيا في تسعينات القرن الفائت موجة من الهجرة، مع توجه العديد من الشيشانيين إلى أوروبا الغربية.واختار مزيد من مواطني البلد المسلم الصغير المنفى الاختياري في السنوات الأخيرة، بسبب خلافات مع قديروف الموالي للكرملين، والذي يتهمه ناشطون حقوقيون بارتكاب انتهاكات متكررة لحقوق الإنسان.

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