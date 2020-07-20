التعليم توجه بتأجيل استيفاء الأجور الدراسية لطلبة الكليات الأهلية

2020/07/20 | 19:12 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد جددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تأكيدها على مراعاة ظروف الطلبة في الجامعات والكليات الأهلية والسماح لهم بأداء الامتحانات النهائية بغض النظر عن عدم استكمال تسديد الأجور الدراسية.وتقرر حسب الكتاب العاجل الصادر بإمضاء رئيس جهاز الإشراف والتقويم العلمي الدكتور علاء عبد الحسن عطية السماح لجميع الطلبة في الجامعات والكليات الأهلية بالمشاركة في الامتحانات النهائية بغض النظر عن عدم استكمال تسديد الأجور الدراسية وإعطاء المرونة الكافية بتأجيل التسديد حتى بداية العام الدراسي المقبل.وشدد على ضرورة عدم مطالبة الطلبة المشاركين في الامتحانات التكميلية بدفع أي نوع من الأجور مقابل الاشتراك بأدائها.

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