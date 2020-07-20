2020/07/20 | 19:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المرجع الديني الشيخ محمد مهدي الخالصي ، اليوم الاثنين، ان التبرع ببلازما الدم ممن شافاه الله بعد الإصابة به، لإنقاذ حياة مصاب يحتاج إليه، واجب شرعي وأخلاقي، بشرط موافقة المتبرع وعدم الاضرار به، داعياً إلى جعل تبرعه هذا من باب الشكر لله على شفائه.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



فتوى المرجع الخالصي حول التبرع ببلازما الدم وكالة تقدم الاخبارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. فتوى المرجع الخالصي حول التبرع ببلازما الدم) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. فتوى المرجع الخالصي حول التبرع ببلازما الدم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).