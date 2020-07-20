بعد الكثير من التكهنات.. زيارة الكاظمي إلى السعودية تتعثّر

2020/07/20 | 19:22 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريربعد الكثير من التكهنات، تعثّرت زيارة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي إلى السعودية، إلا أن الوفد العراقي الذي وصل إلى الرياض، بدأ جولاته هناك على الرغم من ذلك.

تعثرت زيارة الكاظمي إلى الرياض إثر تعرض الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز إلى أزمة صحية

وأعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، صباح الإثنين 20 تموز/يوليو، تأجيل زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى الرياض، والتي كانت مقررة اليوم، بسبب تعرض الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز إلى أزمة صحية نقلها إثرها إلى المستشفى.

وقال آل سعود، إن "المملكة تقدر للكاظمي اختياره السعودية كأول دولة يزورها بعد توليه منصبه.



واحتفاءً منها بهذه الزيارة بالغة الأهمية، آثرت القيادة السعودية بالتنسيق مع نظيرتها العراقية تأجيل الزيارة إلى ما بعد خروج الملك سلمان من المستشفى".

ونُقل الملك السعودي، إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، لإجراء فحوص طبية بعد إصابته بالتهاب في المرارة، وفق وكالة الأنباء السعودية.

فيما قال نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان عن تأجيل زيارة الكاظمي، "يمثل العراق بعدًا استراتيجيا مهما للمملكة، والعكس، لذلك كان طبيعيًا أن تحل الرياض محطة أولى في جدول زيارات السيد مصطفى الكاظمي، وقد آثرت قيادة البلدين تأجيلها إلى ما بعد خروج مولاي خادم الحرمين حفظه الله من المستشفى، لمنحها المكانة اللائقة التي تستحقها كزيارة دولة من الطراز الرفيع".

الحكومة العراقية من جانبها أكدت، إن تنسيقًا جرى بين بغداد والرياض على تأجيل الزيارة إلى أقرب موعد ممكن.



فيما قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إن زيارته للرياض "لن تكون بروتوكولية، لكنها زيارة عمل لبدء عجلة التعاون، وتحصين وتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين وفتح آفاق واسعة للتكامل الاقتصادي في مختلف المجالات"، مرجحًا أن تشهد العلاقات بين بغداد والرياض "نقلة نوعية في العلاقة بين البلدين".

وأكد الكاظمي أيضًا، أن "الإرهاب والتأجيج الطائفي وتدخلات القوى الخارجية زادت الأوضاع سوءًا في العقد الأخير في منطقة تعاني من توترات عدة"، داعياً إلى "الخروج من هذه الحلقة المفرغة التي كانت منطقتنا ضحيتها الأكبر".

جولة أولى..





وعلى الرغم من تعثر زيارة الكاظمي، وقع الوفد العراقي في الرياض اتفاقيات للاستثمار في الطاقة والرياضة، بحسب التلفزيون السعودي.

وركزت اجتماعات الوفد العراقي مع الأطراف السعودية، وفق وكالة الأنباء السعودية، على تعزيز التعاون في شتى المجالات وإقامة شراكة بين القطاع الخاص في البلدين.

كما وقع الطرفان، مذكرة تفاهم تركز على جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد وتقديم مساعدة طبية للعراق، فضلاً عن مذكرة أخرى بين الصندوق السعودي للتنمية ووزارة المالية العراقية لتقديم قروض لعدد من مشروعات التنمية بالعراق.

أجرى الوفد العراقي في الرياض جولة أولى شهدت توقيع مذكرتا تفاهم واتفاقيات للاستثمار في الطاقة والرياضة

وكان من المفترض أن يصل الكاظمي إلى الرياض، يوم الإثنين 20 تموز/يوليو، بعد يوم واحد من جولة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في بغداد، والتي أشارت أطراف سياسية ومصادر مطلعة إلى أنها جاءت تمهيدًا لوساطة بين طهران والرياض يقودها رئيس الحكومة العراقية.

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