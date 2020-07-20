الكربولي يدعو الى تشكيل فوج من متطوعي الطارمية لحمايتها

2020/07/20 | 19:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا النائب عن تحالف القوى العراقية محمد الكربولي، اليوم الاثنين، الى تشكيل فوج من متطوعي الطارمية لحمايتها كونهم اعرف بمنطقتهم لحل مشكلة الارهاب، مشيرا الى ان زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اليها ردت عنهم تهمة الارهاب التي حاول الاشرار تلفيقها عليهم.وقال الكربولي في تغريدة له، على منصة تويتر، واطلعت عليها “تقدم”، اننا “نثمن زيارة …

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