التعليم العالي تصدم الكليات الاهلية بتعليمات “لا نقاش فيها”: السماح بتأدية الامتحانات وتأجيل استفياء الاجور

2020/07/20 | 19:30 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: جددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تأكيدها على مراعاة ظروف الطلبة في الجامعات والكليات الأهلية والسماح لهم بأداء الامتحانات النهائية بغض النظر عن عدم استكمال تسديد الأجور الدراسية.وحسب الكتاب العاجل الصادر بإمضاء رئيس جهاز الإشراف والتقويم العلمي الأستاذ الدكتور علاء عبد الحسن عطية فقد تقرر السماح لجميع الطلبة في الجامعات والكليات […]

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