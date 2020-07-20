رحيل الوزير سلطان هاشم ..قيادي في “منظمة بدر ” يعزي وجهات تدعو الدولة لاحترام قادة الجيش السابق واطلاق سراحهم

2020/07/20 | 19:30 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد توفي سلطان هاشم احمد، اخر وزراء الدفاع في النظام السابق ماقبل عام 2003، على اثر نوبة قلبية اثناء محاولة اسعافه من سجن الحوت في محافظة ذي قار الى مستشفى القلب في ذات المحافظة، الا ان القدر شاء ان يرحل هاشم ويبقي حكم الأعدام عليه ملفا مركونا في رفوف القضاء العراقي منذ […]

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