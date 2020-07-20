الكشف عن الاسماء التي سترافق الكاظمي الى ايران

2020/07/20 | 19:34 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداديغادر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، عصر يوم غد الثلاثاء، الى العاصمة الايرانية طهران في زيارة رسمية.وذكر مصدر مسؤول لـوكالة {الفرات نيوز} إن "الكاظمي سيترأس وفد رفيع المستوى الى طهران عصر يوم غد في زيارة رسمية يلتقي خلالها بعدد من كبار المسؤولين في طهران"، مبيناً بأن "الزيارة سوف تستغرق يومان".وكشف المصدر عن اسماء الوفد المرافق للكاظمي وجاء كالتالي:مصطفى الكاظمي / رئيس مجلس الوزارءعلي عبد الامير علاوي / وزير الماليةفؤاد حسين / وزير الخارجيةخالد بتال النجم / وزير الخطيطجمعة عناد / وزير الدفاعاحسان عبد الجبار / وزير النفطماجد مهدي حنتوش / وزير الكهرباءحميد نعيم الغزي / الامين العام لمجلس الوزراءقاسم الاعرجي / مستشار الامن الوطنيسالم جواد الجلبي / مستشار رئيس الوزراءسهى داوود النجار / مستشار رئيس الوزراءحسنين رشيد الشيخ / مدير عام دائرة التنسيق والمراسم لرئيس مجلس الوزراءفيصل الهميص / مدير عام المصرف العراقي للتجارة.بالإضافة الى عدد من المستشارين وموظفين من مكتبه.

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