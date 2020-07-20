2020/07/20 | 19:37 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عالية نصيف: نصب وحدات مستخدمة وخارجة عن الخدمة في ٤ محطات كهرباء/ الحلقة الثانية من سلسلة (اخطبوط الفساد في وزارة الكهرباء) كشفت النائبة عالية نصيف عن وجبة أخرى من ملفات فساد الوكيل المستشار (ر.ح) الذي كان ومايزال سبباً في تدمير … Readmore

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