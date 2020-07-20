العدل تصدر بياناً بشأن ما تم تداوله عن رفع العلم العراقي بالمقلوب فوق مبناها

2020/07/20 | 19:38 - المصدر: بغداد اليوم

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وزارة العدل تنفي ماتناقلته بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشان رفع العلم العراقي بصورة عكسية فوق مبنى الوزارة ———————————————نفت وزارة العدل اليوم الاثنين ماتناقلته بعض وسائل التواصل الاجتماعي ( الفيس بوك ) بشأن رفع العلم العراقي بصورة عكسية فوق مبنى الوزارة .وقالت الوزارة في بيان لها ، ان الصور التي تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي عارية عن الصحه واستخدمت للتضليل على الانجازات التي تقدمها الوزارة في خدمة المواطنين.داعيه في الوقت نفسه الى توخي الدقة والمصداقية وعدم تصديق الاشاعات بهذا الشان.

اعلام وزارة العدل 20/7/2020

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بغداد اليوم- بغداد

نفى عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني عصمت رجب، اليوم الاثنين، ما ورد في تقرير منظمة (هيومن رايتس)، حول منع سلطات الإقليم 1200 عائلة عربية من العودة لمناطقها وقراها في مناطق الكوير والخازر المتنازع على ادارتها.

وقال رجب في حد

بغداد اليوم - بغداد

اثارت تغريدة للسفير البريطاني في العراق ستيفن هيكي بشأن زيارة وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الى بغداد انتقادات من نواب عراقيين وفصائل تابعة للحشد الشعبي.

وقال هيكي في تغريدة له امس " ارحب بتصريح ظريف،

بغداد اليوم- بغداد

وسط اهالي قضاء الطارمية، الواقعة شمالي العاصمة بغداد، قال القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، انه جاء للوقوف على ما يشاع في وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الاعلام حول وجود اعتقالات عشوائية وحملة اعدامات

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