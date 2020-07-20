التوزيع الجغرافي لـ 745 اصابة بكورونا أعلنت اليوم بجانبي الكرخ والرصافة

2020/07/20 | 19:38 - المصدر: بغداد اليوم

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بيان لصحة الكرخ

الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا الم...





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