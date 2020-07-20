بالفيديو،، ظهور مفاجىء لقائد مكافحة الارهاب في الطارمية!

2020/07/20 | 19:40 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، مقاطع مصورة لقائد مكافحة الارهاب عبد الوهاب الساعدي برفقة جنوده في الطريق الى قضاء الطارمية شمال بغداد.🔻رئيس جهاز مُكافحة الإرهاب، عبد الوهاب الساعدي، مُتجولاً في شوارع قضاء الطارمية هذا اليوم#الطارمية_تحارب_الارهاب pic.twitter.com/TjuLKVliIW — 𒀀𒆷𒂊 علـي ثانــِي (@alithesecond1) July 20, 2020 سيلفي احد شباب […]

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