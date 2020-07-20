جدول رحلات الخطوط الجوية العراقية لغد الثلاثاء

2020/07/20 | 19:40 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اعلنت وزارة النقل، عن الرحلات الجوية ليوم غد الثلاثاء.وجاء في بيان الوزارة،، عن" جدول رحلات شركة الخطوط الجوية العراقية ليوم الثلاثاء الموافق 21-7-2020 والمتضمن الاتي:-

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