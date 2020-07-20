الطب العدلي: اجراء 12000 فحص لقضايا العائدية والنسب وجنائية محالة من المحاكم

2020/07/20 | 19:40 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص… افاد مصدر مسؤول في وزارة الصحة، الاثنين، بإجراء اكثر من 12 الف فحص خلال حزيران الماضي في الطب العدلي لقضايا محالة من المحاكم تخص العائدي والنسب وبصمة وراثية لقضايا جنائية وحالات سموم وكحول.وقال المصدر ل/ المعلومة/ ان “الطب العدلي تلقى الاف القضايا المحالة من المحاكم لأجراء الفحوصات الخاصة بها للبت واصدار الحكم بشأنها”.[…]

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