أربيل يعلن رحيل لاعبه الى كتيبة الصقور

2020/07/20 | 19:40 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلن نادي أربيل الرياضي، انتقال احد لاعبيه الى صفوف نادي القوة الجوية بشكل رسمي.وقال المنسق الإعلامي للنادي ريبين رمزي لـ /المعلومة/ إن “إدارة نادي القوة الجوية انهت إجراءات التعاقد مع اللاعب محمد سامي”.وأضاف ان “سامي بدوره اكمل إجراءات الحصول على كتاب الاستغناء من إدارة أربيل واصبح لاعباً بشكل رسمي للصقور حيث […]

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