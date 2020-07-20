الكاظمي في طهران غداً.. وهذا هو جدول أعمال الزيارة

2020/07/20 | 19:41 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر حكومي، الاثنين، بأن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي سيتوجه الى العاصمة الايرانية طهران يوم غد، وذلك بعد تأجيل زيارته التي كانت مقررة الى السعودية.

وكان من المقرر أن يزور الكاظمي، السعودية، اليوم الاثنين، تلبية لدعوة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.، في أول جولة خارجية له منذ تسلم رئاسة الحكومة العراقية في السابع من أيار مايو الماضي.





وقال مصدر حكومي، لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيتوجه يوم غد الثلاثاء، الى طهران في زيارة تستغرق يومين".

وقال الكاظمي، في وقت سابق الاثنين، إنه يتطلع لزيارة السعودية، وذلك بعد ساعات قليلة من تأجيل زيارة مقررة إلى الرياض، بسبب وعكة صحية طارئة للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

بدوره، كشف مساعد شؤون الاتصالات والاعلام في مكتب الرئاسة الايرانية علي رضا معزي عن جدول لقاءات الكاظمي خلال في طهران.

وأوضح معزي بحسب قناة العالم الإيرانية، أن "الكاظمي سيصل طهران الثلاثاء على رأس وفد رفيع المستوى وسيكون وزير الطاقة الايراني علي رضا اردكانيان في استقباله بمطار مهر آباد في العاصمة طهران".

وأضاف "بعد استقبال الرئيس روحاني للكاظمي بشكل رسمي يبدأ الوفدان الرسميان للبلدين مباحثاتهم، وسيكون لرئيس الوزراء العراقي لقاء خاصا مع الرئيس روحاني".

وأردف، "سيعقب المباحثات بين الوفدين ولقاء روحاني مباحثات مشتركة رفيعة المستوى بين البلدين يشارك فيها الكاظمي والنائب الأول للرئيس الايراني اسحاق جهانغيري".

ولفت معزي الى أن "الكاظمي سيلتقي خلال زيارته لطهران التي ستستمر يومين بالمرشد الإيراني علي خامنئي، كما سيلتقي رئيس البرلمان الايراني محمد باقر قاليباف".

واشار الى أن "وزراء الخارجية والنفط والكهرباء والمالية والدفاع والصحة ومستشار الأمن القومي سيرافقون الكاظمي لدى زيارته طهران".

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